Impacto de tiro de fuzil AR-15 é 'uma explosão dentro do corpo humano', aponta estudo; vídeo

Pesquisadores da Universidade Estadual de Wayne, no Michigan (EUA), usaram uma gelatina para demonstrar o impacto de um tiro disparado por um fuzil AR-15 em comparação com uma pistola comum. As imagens capturadas pelo grupo mostram "uma explosão dentro do corpo humano" causada pela arma de fogo. As informações são do UOL.

O bloco usado pelos pesquisadores para o teste balístico simula o tecido humano e é composto por 20% de gelatina. Para a CNN estadunidense, a professora Cynthia Bir, uma das líderes do estudo, explicou as diferenças entre o disparo de uma pistola comum e de um fuzil AR-15.

A bala de uma pistola comum cria uma expansão temporária no bloco gelatinoso segundos depois de entrar. O tecido aumenta, mas depois se recolhe, criando um dano menor. Já a de um fuzil AR-15, projetada originalmente para uso militar, a deformação no bloco gelatinoso é muito mais agressiva.

A estrutura se deforma assim que a bala a atinge e depois se rompe. Não existindo recuperação parcial. O impacto é equivalente a uma "explosão" dentro do corpo.

Ainda de acordo com Bir, o impacto de um tiro de AR-15 em uma criança é ainda mais danoso, pois seus órgãos são mais próximos uns dos outros, em comparação a um adulto.

O teste com a bala comum aparece no vídeo no minuto 1:26, enquanto o tiro de fuzil é mostrado no minuto 1:50. Veja o vídeo (em inglês):

Armas são usadas em massacres

Os fuzis testados na pesquisa são os principais usados por responsáveis por massacres nos Estados Unidos. O criminoso de 18 anos que matou 19 crianças e duas professoras em uma escola de Uvalde, no Texas, em 24 de maio, usou um AR-15 no ataque.

No Brasil, esse tipo de fuzil é encontrado com traficantes e milicianos em locais como o Rio de Janeiro.

O AR-15 é semiautomático, isto é, dispara uma bala cada vez que o gatilho é puxado. No entanto, por permitir modificações, as balas podem ser disparadas continuamente até o gatilho ser solto, tornando-o automático e facilitando o disparo em massa.