PRF apreende mais de 200 munições de fuzil durante fiscalização na BR-316

Mais de 200 munições de fuzil foram apreendidas no último sábado (7), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante fiscalização no quilômetro 272 da rodovia BR-316, em Cachoeira do Piriá, nordeste do Pará. As munições estavam dentro de um carro particular, que foi abandonado após a fuga dos suspeitos, em uma área de mata já próximo ao quilômetro 244.

A ação aconteceu por volta das 21h30, quando uma equipe realizava fiscalização de rotina. Após determinar a parada de um Ford Ranger branco, os policiais constataram que o carro estava com registro de roubo. Os suspeitos, então, fugiram do local, ao longo da BR-316, no sentido Gurupi - Cachoeira do Piriá.

A equipe, então, iniciou uma perseguição até o quilômetro 244 da rodovia, momento em que o veículo entrou em uma via local. Os policiais continuaram fazendo diligências para encontrar os suspeitos, e localizaram o carro abandonado em uma área de vegetação. Na fuga, eles deixaram as munições dentro do veículo.

Foram apreendidos um carregador de munição para fuzil de uso restrito e 208 unidades de munição calibre 556. A caminhonete e os materiais apreendidos foram encaminhados à Polícia Judiciária de Cachoeira do Piriá, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. A ação contou ainda com o apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar.