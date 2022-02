Aluna é investigada por ameaça de massacre após compartilhar fotos de uma mochila com fuzil

Uma adolescente de 17 anos está sendo investigada por ameaçar promover um massacre na escola onde estuda, em Goiânia, na última quinta-feira (17). A aluna compartilhou uma foto da mochila usada para levar o material escolar junto com um fuzil em um grupo de WhatsApp que reúne outros estudantes da instituição. “Tudo pronto pra amanhã”, colocou na legenda. “Mais fácil fazer um massacre nessa m***a de escola pra todo mundo morrer”, escreveu na mensagem ao grupo.

A diretora da instituição acionou a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) alegando estar apavorada e com medo que a adolescente provocasse um massacre quando chegasse ao local. Uma equipe da unidade foi deslocada para o endereço da aluna assim que recebeu a informação, mas ela não estava em casa. “Conversamos com familiares e descobrimos que ela estava na casa de um namorado. Ao chegar lá, ela já estava vestida para ir para a aula, mas não encontramos nenhum vestígio de arma de fogo [na mochila]”, afirmou o delegado Rodrigo do Carmo Godinho.

As equipes fizeram buscas na casa do namorado da suspeita, um jovem de 27 anos, e também não encontraram o fuzil. “Conversando com a adolescente, ela disse que aquilo [postagem] era coisa comum, o que não procede. Depois, alegou que fez aquilo por brincadeira. Questionada se tinha alguma rival na escola, ela garantiu que não. Foi uma maneira de provocar alvoroço”, disse o delegado.

Apesar da jovem ter dito que pegou a imagem da internet, as autoridades vão investigar a existência da arma. Segundo a Polícia Civil, a aluna entendeu a gravidade da situação. “A investigação busca entender o motivo que levou a essa atitude. Ela sabe o que fez, se desculpou, ficou envergonhada e, em alguns momentos, chegou até a chorar”, ressaltou Godinho.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)