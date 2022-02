Governo da Ucrânia anuncia que 10 mil fuzis automáticos foram entregues a civis

Dez mil fuzis foram entregues a civis ucranianos na capital, Kiev, comunicou o Ministério do Interior do país. Na madrugada de hoje, quinta-feira, 24, a Rússia iniciou a invasão do país. Na véspera, o governo ucraniano aprovou o decreto de estado de emergência, válido por 30 dias, que autoriza os civis a portarem armas.

O Ministério da Defesa da Ucrânia afirma ter sofrido pelo menos 203 ataques russos desde o início da invasão. Os bombardeios se intensificaram nas últimas horas. As tropas russas dominaram a região onde fica o depósito de resíduos da antiga usina radioativa de Chernobyl, e se aproximam de Kiev.

Um assessor da presidência da Ucrânia confirmou que o Aeroporto Militar de Hostomel, distante 23 quilômetros da capital ucraniana, foi ocupado pelos russos. Com a aproximação das tropas militares russas, o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, determinou toque de recolher no período das 22h até às 7h, e os residentes da cidade precisam portar documentos de identidade para locomoção durante o período de recolhimento.

Já o Ministério da Defesa russo, afirma ter destruído 83 alvos na Ucrânia, incluindo 74 instalações militares da Ucrânia, dentre essas, 11 bases aéreas.

O embate entre os dois países se deve à sinalização da Ucrânia em aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), entidade militar liderada pelos Estados Unidos, o que a Rússia vê como ameaça.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou ajuda financeira para a segurança da Ucrânia e fez novas ameaças ao presidente russo, Vladimir Putin. Em pronunciamento transmitido ao vivo de Washington, Biden garantiu que a Rússia será penalizada e impôs novas sanções econômicas. “A agressão de Putin vai custar muito à Rússia”, iniciou.

O presidente russo, Vladimir Putin, ameaçou: “Quem tentar interferir ou criar ameaças para o nosso país e nosso povo deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará a consequências como nunca antes experimentadas na história.”