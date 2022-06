Homem leva golpe de cassetete após ser flagrado tendo relações sexuais no meio da rua

Um homem não identificado recebeu golpes de cassetete de dois policiais após ser flagrado mantendo relações sexuais com uma mulher no meio da rua. O caso aconteceu em Benidorm, uma cidade turística à beira-mar localizada na costa leste da Espanha, em uma região conhecida por ter muitos bares, boates e restaurantes.

O flagra foi capturado no último final de semana por espectadores que passavam pelo local e resolveram parar para ver a ação. No registro, o homem se mantém em pé, com a companheira apoiada em uma caixa de lixo, e inicia o ato sem se importar com as pessoas ao redor. A polícia foi acionada e se dirigiu ao bairro para desfazer a ação. Não se sabe se o casal foi indiciado por atentado ao pudor.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Luiz Cláuduio Fernandes, editor de O Liberal.com)