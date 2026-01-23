Capa Jornal Amazônia
Homem é preso após espiar brasileira em banheiro de metrô no Canadá

Pernambucana denunciou crime em estação de Toronto; suspeito foi detido duas semanas depois

Hannah Franco
fonte

Homem é preso após espiar brasileira em banheiro de metrô no Canadá. (Reprodução/Redes sociais)

Um homem foi preso após ser acusado de espiar uma brasileira dentro do banheiro feminino de uma estação de metrô em Toronto, no Canadá. A informação foi confirmada pela própria vítima, a pernambucana Priscilla Costa, de 36 anos, que recebeu a notificação da polícia canadense nesta sexta-feira (23), cerca de duas semanas após o ocorrido.

O caso aconteceu no dia 9 de janeiro, na Kipling Station, uma das estações do metrô da cidade. Priscilla mora no Canadá desde 2019 e relatou que estava no banheiro quando o homem subiu no vaso sanitário da cabine ao lado para olhar por cima da divisória. As informações são do g1.

Segundo a brasileira, ela reagiu com gritos e conseguiu expulsar o suspeito do local com empurrões. Apesar do susto, Priscilla afirmou que não recebeu ajuda de outros passageiros nem de um funcionário que estava próximo.

Prisão ocorreu dias após a denúncia

De acordo com Priscilla Costa, o homem — que não teve o nome divulgado — foi localizado e preso no dia 16 de janeiro. A confirmação chegou por meio de um detetive da polícia canadense responsável pela investigação.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a brasileira contou que recebeu uma ligação do policial informando sobre a prisão e os próximos passos do processo. “Peguei a ligação do detetive do caso, ele me informando e me detalhando. O cara foi localizado, foi preso e está aguardando audiência de custódia”, relatou.

Caso foi registrado na polícia e no transporte público

No dia seguinte ao episódio, Priscilla registrou um boletim de ocorrência em uma delegacia de Toronto. Ela também formalizou uma reclamação junto à Toronto Transit Commission (TTC), órgão responsável pelo transporte público da cidade.

O suspeito segue à disposição da Justiça canadense, aguardando audiência de custódia.

.
