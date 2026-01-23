Homem é preso após espiar brasileira em banheiro de metrô no Canadá

Um homem foi preso após ser acusado de espiar uma brasileira dentro do banheiro feminino de uma estação de metrô em Toronto, no Canadá. A informação foi confirmada pela própria vítima, a pernambucana Priscilla Costa, de 36 anos, que recebeu a notificação da polícia canadense nesta sexta-feira (23), cerca de duas semanas após o ocorrido.

O caso aconteceu no dia 9 de janeiro, na Kipling Station, uma das estações do metrô da cidade. Priscilla mora no Canadá desde 2019 e relatou que estava no banheiro quando o homem subiu no vaso sanitário da cabine ao lado para olhar por cima da divisória. As informações são do g1.

Segundo a brasileira, ela reagiu com gritos e conseguiu expulsar o suspeito do local com empurrões. Apesar do susto, Priscilla afirmou que não recebeu ajuda de outros passageiros nem de um funcionário que estava próximo.

Prisão ocorreu dias após a denúncia

De acordo com Priscilla Costa, o homem — que não teve o nome divulgado — foi localizado e preso no dia 16 de janeiro. A confirmação chegou por meio de um detetive da polícia canadense responsável pela investigação.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a brasileira contou que recebeu uma ligação do policial informando sobre a prisão e os próximos passos do processo. “Peguei a ligação do detetive do caso, ele me informando e me detalhando. O cara foi localizado, foi preso e está aguardando audiência de custódia”, relatou.

Caso foi registrado na polícia e no transporte público

No dia seguinte ao episódio, Priscilla registrou um boletim de ocorrência em uma delegacia de Toronto. Ela também formalizou uma reclamação junto à Toronto Transit Commission (TTC), órgão responsável pelo transporte público da cidade.

O suspeito segue à disposição da Justiça canadense, aguardando audiência de custódia.