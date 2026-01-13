VÍDEO:Mulher é atacada ao tentar ajudar motoristas com 'problema no carro' ; suspeitos fugiram
A vítima, que não conhecia os homens, registrou boletim de ocorrência no dia seguinte do caso. Suspeitos continuam foragidos
Uma mulher, cuja identidade foi preservada, sofreu tentativa de ataque no portão de sua própria casa ao oferecer ajuda a dois homens que alegaram ter problemas no carro em frente à residência.
Ela conseguiu se soltar a tempo, gritou por socorro e familiares correram para ajudá-la. Os suspeitos então entraram no veículo e fugiram do local. O caso ocorreu em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, e foi registrado por câmeras de segurança.
O incidente ocorreu no dia 06 de janeiro, na Vila Tarobá, bairro Cará-Cará. As imagens só foram divulgadas uma semana depois. Por volta das 23h20, a dupla se aproximou do imóvel. Cerca de 10 minutos depois, o carro deles retornou de ré por outra rua e parou em frente à residência.
Os suspeitos desceram, abriram o capô do veículo e bateram palmas na frente da casa. A moradora relatou que, nesse momento, os homens pediram água para o suposto radiador do carro, alegando problemas mecânicos.
Ao entregar a garrafa de água pelo portão, um dos homens tentou agarrar a vítima pelo braço e exigiu que ela abrisse o portão, sem explicar o motivo. A mulher conseguiu se desvencilhar, chutou o portão, se jogou no chão e gritou por socorro.
Dois familiares correram para ajudá-la, e os suspeitos voltaram para o carro, fecharam o capô e fugiram do local tranquilamente. A vítima, que não conhecia os homens, registrou boletim de ocorrência no dia seguinte.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
