VÍDEO:Mulher é atacada ao tentar ajudar motoristas com 'problema no carro' ; suspeitos fugiram

A vítima, que não conhecia os homens, registrou boletim de ocorrência no dia seguinte do caso. Suspeitos continuam foragidos

Gabrielle Borges
fonte

. A mulher conseguiu se desvencilhar, chutou o portão, se jogou no chão e gritou por socorro (Reprodução)

Uma mulher, cuja identidade foi preservada, sofreu tentativa de ataque no portão de sua própria casa ao oferecer ajuda a dois homens que alegaram ter problemas no carro em frente à residência.

Ela conseguiu se soltar a tempo, gritou por socorro e familiares correram para ajudá-la. Os suspeitos então entraram no veículo e fugiram do local. O caso ocorreu em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, e foi registrado por câmeras de segurança.

O incidente ocorreu no dia 06 de janeiro, na Vila Tarobá, bairro Cará-Cará. As imagens só foram divulgadas uma semana depois. Por volta das 23h20, a dupla se aproximou do imóvel. Cerca de 10 minutos depois, o carro deles retornou de ré por outra rua e parou em frente à residência.

Os suspeitos desceram, abriram o capô do veículo e bateram palmas na frente da casa. A moradora relatou que, nesse momento, os homens pediram água para o suposto radiador do carro, alegando problemas mecânicos.

Ao entregar a garrafa de água pelo portão, um dos homens tentou agarrar a vítima pelo braço e exigiu que ela abrisse o portão, sem explicar o motivo. A mulher conseguiu se desvencilhar, chutou o portão, se jogou no chão e gritou por socorro.

Dois familiares correram para ajudá-la, e os suspeitos voltaram para o carro, fecharam o capô e fugiram do local tranquilamente. A vítima, que não conhecia os homens, registrou boletim de ocorrência no dia seguinte.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

