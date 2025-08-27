Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Mulher vítima de sequestro e estupro salta do carro e pede socorro ao ver viatura da PM

Vítima de 28 anos foi mantida em cárcere e estuprada pelo ex-companheiro em Minas Gerais. Homem de 35 anos foi preso em flagrante após tentativa de impedir fuga.

Hannah Franco
fonte

Mulher corre para viatura da PM e denuncia sequestro e estupro em posto de MG. (Reprodução/Câmeras de Segurança)

Uma mulher de 28 anos conseguiu escapar do ex-companheiro que a havia sequestrado e estuprado ao avistar uma viatura policial em um posto de combustíveis em Corinto, Minas Gerais. O homem de 35 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (27/8) após a vítima correr em direção aos policiais durante uma parada para abastecimento. Ela havia sido sequestrada em Conceição do Mato Dentro e sofreu violência sexual durante o trajeto até Joaquim Felício.

O sequestro ocorreu quando o agressor invadiu a casa do irmão da vítima, onde ela estava refugiada por temer o ex-companheiro. Aproveitando a ausência do ex-cunhado, que havia saído para ir ao supermercado, o homem ameaçou a mulher com uma faca, obrigou-a a entrar no veículo e tomou seu celular.

VEJA MAIS

image Com passagem por homicídio, suposto líder religioso é preso por estupro em Santa Bárbara
Ao avistar a polícia, o homem tentou fugir pulando os muros de residência próximas, mas logo foi capturado

image Piloto estrangeiro aposentado é preso em flagrante por estupro em hotel de Moema, em SP

Durante o percurso, a vítima foi violentada sexualmente e constantemente ameaçada de morte, conforme relatou às autoridades após ser resgatada. Ela havia deixado sua cidade natal e buscado abrigo na residência do irmão em Conceição do Mato Dentro, tentando escapar das ameaças do ex-companheiro.

As câmeras de segurança do posto registraram o momento do resgate. As imagens mostram a mulher visivelmente apreensiva dentro do veículo, colocando as mãos na cabeça e tirando o cinto de segurança ao perceber a presença da viatura policial. O vídeo também registra quando ela sai correndo do carro em direção aos policiais, enquanto o agressor tenta impedi-la sem sucesso.

image Mulher escapa de sequestro ao ver policiais durante parada para abastecer. (Divulgação/PM MG)

O capitão Márcio Brandão explicou como ocorreu o resgate: "Quando o agressor para na bomba de gasolina para abastecer, a vítima, que segue no banco do passageiro, está incomodada e aflita olhando para os lados. Ela vê a viatura e percebe a possibilidade de se salvar daquela situação de violência que vinha passando." Ele acrescentou que os policiais estavam em patrulhamento noturno e costumam circular diariamente pelas proximidades do posto para prevenir crimes.

Após a prisão em flagrante, o homem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil, onde teve a detenção confirmada pelos crimes de estupro, ameaça, sequestro e cárcere privado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Minas Gerais

caso de estupro
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Seleção feminina bate Porto Rico e avança em 1º do grupo no Mundial de vôlei

26.08.25 11h13

Lula reage a Trump e defende mundo livre de imposições: 'Nenhum país combate crime sozinho'

25.08.25 18h52

OBVIEDADE

Indireta para Neymar? Ancelotti avisa que 'Estar 100% é critério muito importante'

Ancelotti foi categórico ao dizer que ninguém está descartado.

25.08.25 16h58

COP-30

Brasil alcança menor registro de focos de incêndio nos últimos 12 anos

Em comparação com o ano passado, o número de queimadas na Amazônia caiu de 30 mil para 7 mil casos

25.08.25 16h48

MAIS LIDAS EM BRASIL

REPATRIAÇÃO

Paraense que se juntou ao Estado Islâmico retorna ao Brasil após nove anos

Em abril de 2016, Karina saiu de casa dizendo que faria um trabalho da faculdade e desapareceu

27.08.25 17h36

BRASIL

VÍDEO: Proprietário de pizzaria agride filha e é preso em Vitória (ES)

Walmir Santos, 61 anos, foi detido após puxar cabelos e dar tapas na filha de 21 anos que trabalhava como caixa no estabelecimento familiar.

27.08.25 8h35

transferência

Hytalo Santos e marido serão transferidos para presídio na Paraíba

Casal investigado por exploração sexual infantil deixa São Paulo nesta quinta em voo comercial para cumprir prisão preventiva em João Pessoa

27.08.25 16h06

decisão

Justiça proíbe crianças influencers em redes sociais sem autorização judicial; entenda

Juíza alerta para riscos à saúde mental e física dos menores expostos na internet

27.08.25 17h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda