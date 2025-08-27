Mulher vítima de sequestro e estupro salta do carro e pede socorro ao ver viatura da PM

Uma mulher de 28 anos conseguiu escapar do ex-companheiro que a havia sequestrado e estuprado ao avistar uma viatura policial em um posto de combustíveis em Corinto, Minas Gerais. O homem de 35 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (27/8) após a vítima correr em direção aos policiais durante uma parada para abastecimento. Ela havia sido sequestrada em Conceição do Mato Dentro e sofreu violência sexual durante o trajeto até Joaquim Felício.

O sequestro ocorreu quando o agressor invadiu a casa do irmão da vítima, onde ela estava refugiada por temer o ex-companheiro. Aproveitando a ausência do ex-cunhado, que havia saído para ir ao supermercado, o homem ameaçou a mulher com uma faca, obrigou-a a entrar no veículo e tomou seu celular.

Durante o percurso, a vítima foi violentada sexualmente e constantemente ameaçada de morte, conforme relatou às autoridades após ser resgatada. Ela havia deixado sua cidade natal e buscado abrigo na residência do irmão em Conceição do Mato Dentro, tentando escapar das ameaças do ex-companheiro.

As câmeras de segurança do posto registraram o momento do resgate. As imagens mostram a mulher visivelmente apreensiva dentro do veículo, colocando as mãos na cabeça e tirando o cinto de segurança ao perceber a presença da viatura policial. O vídeo também registra quando ela sai correndo do carro em direção aos policiais, enquanto o agressor tenta impedi-la sem sucesso.

Mulher escapa de sequestro ao ver policiais durante parada para abastecer. (Divulgação/PM MG)

O capitão Márcio Brandão explicou como ocorreu o resgate: "Quando o agressor para na bomba de gasolina para abastecer, a vítima, que segue no banco do passageiro, está incomodada e aflita olhando para os lados. Ela vê a viatura e percebe a possibilidade de se salvar daquela situação de violência que vinha passando." Ele acrescentou que os policiais estavam em patrulhamento noturno e costumam circular diariamente pelas proximidades do posto para prevenir crimes.

Após a prisão em flagrante, o homem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil, onde teve a detenção confirmada pelos crimes de estupro, ameaça, sequestro e cárcere privado.