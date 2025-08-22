Capa Jornal Amazônia
Com passagem por homicídio, suposto líder religioso é preso por estupro em Santa Bárbara

Ao avistar a polícia, o homem tentou fugir pulando os muros de residência próximas, mas logo foi capturado

O Liberal

Um homem foi preso em flagrante nesta sexta-feira (22) em Santa Bárbara do Pará, na Região Metropolitana de Belém, acusado de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos. A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Santa Bárbara, após a vítima denunciar o caso a conselheiras tutelares. Segundo a polícia, o homem já tinha passagem por homicídio.

De acordo com o registro da ocorrência, a adolescente procurou o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do município por volta das 9h45, onde relatou ter sido vítima de violência sexual na tarde do dia anterior, quinta-feira (21). A jovem contou que o homem, que se apresentava como “pai de santo”, a convidou para um “banho espiritual de proteção” em uma casa abandonada.

No local, o suspeito teria dito à vítima que estava incorporado por uma entidade espiritual e que, para “firmar um pacto e resolver os problemas familiares” dela, seria necessário que ambos tivessem relações sexuais.

Diante da gravidade da denúncia, as conselheiras tutelares se dirigiram à Delegacia de Santa Bárbara para relatar o ocorrido. O delegado Ruben Lucchi e sua equipe se deslocaram até o endereço do suspeito.

Ao avistar a chegada da polícia, o homem tentou fugir pulando o muro da casa, mas foi contido e preso pelos agentes. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Santa Bárbara para os procedimentos legais. A Polícia Civil informou que o homem já era investigado por outro crime, de tentativa de homicídio, na mesma delegacia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

homem é preso

suposto líder religioso

homicídio

estupro de vulnerável
.
