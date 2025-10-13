Capa Jornal Amazônia
Passageiro morre após ser arremessado de carro que capotou em Parauapebas

O motorista do automóvel foi preso pela Polícia Militar por suspeita de conduzir o veículo sob efeito de álcool

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra um agente de trânsito e um outro homem próximos ao carro capotado. (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Um acidente de trânsito terminou com a morte de um homem, ainda não identificado, na manhã do último sábado (11/10) na PA-160, no bairro Cedere, em Parauapebas, região sudeste do Pará. A vítima estava dentro de um carro, que capotou e a arremessou para fora do veículo. O motorista do automóvel, identificado como Bruno Teixeira de Oliveira, foi detido pela Polícia Militar, suspeito de dirigir sob efeito de álcool.

Para o Correio de Carajás, o sargento Ferrais, do 23º Batalhão, disse ao Correio que moradores acionaram os agentes por volta das 7h da manhã, informando sobre o capotamento de um carro na rodovia estadual. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o passageiro morto.

Conforme o Correio, o homem caiu a cerca de 10 metros do ponto onde o carro parou após o capotamento. De acordo com os policiais, o motorista perdeu o controle da direção e percorreu aproximadamente 200 metros antes de sair da pista. A Polícia Científica removeu o corpo da vítima do local.

Bruno foi levado até a delegacia, onde foi colocado à disposição da Justiça. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

