Adolescente de 14 anos morre após se afogar em praia de Santarém

Um adolescente de 14 anos morreu no domingo (12/10) após se afogar na praia Ponta de Pedras, em Santarém, região oeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Tairo Nogueira de Sousa e as circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas.

Nas redes sociais, um vídeo foi publicado e mostra bombeiros na praia próximos ao corpo do garoto, que está coberto por um saco preto.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou em nota que uma equipe especializada realizou buscas no local, porém a vítima foi encontrada sem vida. “O corpo ficou sob responsabilidade do Instituto Médico Legal (IML)”, disse a corporação.

Já a PC comunicou, também por meio de nota, que a Seccional de Santarém está responsável pela apuração da morte de Tairo. “Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, informou a instituição.