Homem come banana de obra de arte avaliada em US$ 6 milhões em museu na França

Depois de um turista quebrar uma obra de arte em um museu na Itália. Um visitante comeu uma banana que fazia parte de uma obra de arte avaliada em aproximadamente US$ 6,2 milhões, que estava em uma exposição no Museu Pompidou, em Metz, na França. Saiba mais a seguir

O Museu Pompidou é reconhecido mundialmente por possuir diversas obras de arte contemporâneas. A banana presa com uma fita isolante na parede é uma obra do artista italiano Maurizio Cattelan, intitulada de "Comedian" (Comediante, em inglês). Ela foi comprada em 2024 em Nova York (EUA).

VEJA MAIS

Segundo o museu, depois do ataque do visitante, "a equipe de segurança interveio rápida e calmamente" e a obra foi "reinstalada em minutos", já que "a fruta é perecível, ela é substituída regularmente de acordo com as instruções do artista.”, disse a assessoria do Museu.

Cattelan, o autor da obra, disse ter se decepcionado porque a pessoa não comeu a casca e a fita. O artista observou que o visitante confundiu a fruta com a obra de arte. “Em vez de comer a banana com casca e fita adesiva, o visitante simplesmente consumiu a fruta”.

A criação comestível de Cattelan é polêmica desde sua estreia na exposição Art Basel de 2019, em Miami, nos Estados Unidos. Segundo o artista, ela é uma crítica ao mercado da arte, que é especulativo e não ajuda em nada os artistas.

Inicialmente, "Comedian" foi colocada à venda por US$ 120.000, o que o New York Post considerou, na época, uma prova de que o mercado estava "à flor da pele" e que o mundo da arte estava "louco".

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)