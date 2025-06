Turista tropeça ao tentar fazer meme e danifica quadro de 300 anos em museu de Florença

No último sábado (21), um turista italiano danificou uma pintura de mais de 300 anos ao tropeçar enquanto tentava fazer um meme fotográfico dentro da Galeria Uffizi, em Florença, na Itália. As informações são do jornal Corriere della Sera.

A obra atingida foi o retrato do príncipe Ferdinando de Medici, pintado em 1712 pelo artista Anton Domenico Gabbiani. De acordo com a administração do museu, o visitante teria tentado reproduzir a pose do retratado, mas acabou se desequilibrando ao andar de costas e tropeçou nos degraus de proteção, caindo sobre a tela.

O impacto causou um rasgo na parte inferior do quadro, próximo ao pé direito do príncipe. A direção do museu afirmou que, apesar do susto, os danos foram considerados leves e a obra será totalmente restaurada.

A galeria informou que a sala onde estava exposta a pintura ficará fechada ao público até o dia 2 de julho, para os trabalhos de restauração e segurança. O turista foi identificado e denunciado às autoridades locais, mas sua identidade não foi divulgada.