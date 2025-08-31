Capa Jornal Amazônia
Rebeldes houthis invadem agência de alimentação da ONU e Unicef no Iêmen

Estadão Conteúdo

Apoiados pelo Irã, o grupo rebelde Houthis invadiu neste domingo, 31, os escritórios das agências de alimentação e infância da Organização das Nações Unidas (ONU) na capital do Iêmen, detendo vários funcionários da organização, segundo informaram autoridades. Os rebeldes reforçaram a segurança em Sanaa após o assassinato de seu primeiro-ministro e de vários membros do gabinete por Israel.

Abeer Etefa, porta-voz do Programa Mundial de Alimentos (PMA), disse que as forças de segurança invadiram os escritórios das agências na capital controlada pelos Houthis, Sanaa, na manhã de domingo. Ela disse que pelo menos um funcionário foi detido na cidade e que outros teriam sido detidos em outras áreas.

"O PMA reitera que a detenção arbitrária de pessoal humanitário é inaceitável", disse Etefa.

Também foram invadidos os escritórios do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), segundo um funcionário da ONU e um oficial Houthi, que falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizados a informar a mídia.

O funcionário da ONU disse que o contato com vários outros funcionários do PMA e da Unicef foi perdido e que eles provavelmente também foram detidos.

Ammar Ammar, porta-voz da Unicef, disse que vários funcionários da agência foram detidos e que a organização estava buscando mais informações com os Houthis.

Tanto Etefa quanto Ammar disseram que suas agências estavam realizando "um levantamento abrangente" de seus funcionários em Sanaa e em outras áreas controladas pelos Houthis.

As invasões foram as mais recentes em uma longa repressão dos Houthis contra as Nações Unidas e outras organizações internacionais que trabalham em áreas controladas pelos rebeldes no Iêmen.

Eles detiveram dezenas de funcionários da ONU, bem como pessoas associadas a grupos de ajuda, sociedade civil e à agora fechada Embaixada dos EUA em Sanaa. A ONU suspendeu suas operações no reduto Houthi de Saada, no norte do Iêmen, depois que os rebeldes detiveram oito funcionários da ONU em janeiro.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

