Peste negra de volta? Caso nos EUA reacende alerta sobre doença que matou milhões na Idade Média

Um caso confirmado de peste bubônica nos Estados Unidos acendeu o alerta sobre uma das doenças mais mortais da história: a chamada peste negra, responsável por matar milhões de pessoas durante a Europa medieval. O paciente, um morador do condado de El Dorado, na região de South Lake Tahoe, na Califórnia, contraiu a infecção após um acampamento, segundo informações do governo local divulgadas nesta semana.

O homem, cuja identidade não foi revelada, está em recuperação domiciliar e sob acompanhamento médico. A suspeita é de que ele tenha sido contaminado por meio da picada de uma pulga infectada, forma mais comum de transmissão da doença. O último caso na região havia sido registrado em 2020.

A peste ainda existe?

Sim. Apesar de rara, a peste bubônica ainda circula entre roedores silvestres e suas pulgas em algumas regiões do mundo, incluindo os Estados Unidos.

De acordo com o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças), cerca de sete casos humanos são registrados por ano no país, geralmente em estados do oeste como Arizona, Califórnia e Novo México.

O Brasil, segundo o Ministério da Saúde, não registra casos humanos desde 2005, quando houve uma infecção em Pedra Branca, no Ceará.

Como a doença é transmitida?

A peste é causada pela bactéria Yersinia pestis e pode ser transmitida para humanos por meio de:

Picadas de pulgas infectadas, geralmente ligadas a esquilos, tatus, ratos e outros roedores selvagens;

Contato com fluidos ou tecidos de animais contaminados (por exemplo, ao manusear uma carcaça durante a caça);

Gatos infectados também podem transmitir a bactéria para humanos — inclusive na forma pneumônica, que pode ser transmitida por gotículas respiratórias em casos raros.

Tipos de peste

Há três formas principais da doença:

Peste bubônica : mais comum, afeta os gânglios linfáticos;

: mais comum, afeta os gânglios linfáticos; Peste septicêmica : infecção se espalha pela corrente sanguínea;

: infecção se espalha pela corrente sanguínea; Peste pneumônica: afeta os pulmões e pode ser transmitida entre pessoas, embora isso seja extremamente raro.

Quais os sintomas?

Os sintomas geralmente surgem em até 2 semanas após a exposição e incluem:

Febre alta

Calafrios

Fraqueza

Náusea

Inchaço dos gânglios linfáticos

Caso não seja tratada rapidamente com antibióticos, a infecção pode se agravar e levar à morte.

Como se proteger?

As autoridades de saúde dos EUA reforçam medidas preventivas, especialmente para quem acampa ou visita áreas de mata:

Evite contato com roedores selvagens e suas tocas

Use repelente com DEET nas pernas e roupas

Vista calças compridas e botas fechadas

Mantenha animais de estimação na coleira e com controle de pulgas

Além disso, profissionais de saúde alertam para a necessidade de buscar atendimento médico imediato ao apresentar sintomas compatíveis com a doença após exposição a áreas de risco.

O Departamento de Saúde Pública da Califórnia afirmou que segue monitorando a presença da bactéria em animais silvestres. Desde 2021, 45 esquilos e tâmias foram encontrados com a bactéria na região da Bacia de Tahoe, reforçando que a doença ainda circula em ambientes naturais.