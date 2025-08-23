Peste negra de volta? Caso nos EUA reacende alerta sobre doença que matou milhões na Idade Média
Morador da Califórnia foi diagnosticado com peste bubônica após acampamento; autoridades reforçam que doença ainda circula em áreas rurais e pode ser grave se não tratada
Um caso confirmado de peste bubônica nos Estados Unidos acendeu o alerta sobre uma das doenças mais mortais da história: a chamada peste negra, responsável por matar milhões de pessoas durante a Europa medieval. O paciente, um morador do condado de El Dorado, na região de South Lake Tahoe, na Califórnia, contraiu a infecção após um acampamento, segundo informações do governo local divulgadas nesta semana.
O homem, cuja identidade não foi revelada, está em recuperação domiciliar e sob acompanhamento médico. A suspeita é de que ele tenha sido contaminado por meio da picada de uma pulga infectada, forma mais comum de transmissão da doença. O último caso na região havia sido registrado em 2020.
A peste ainda existe?
Sim. Apesar de rara, a peste bubônica ainda circula entre roedores silvestres e suas pulgas em algumas regiões do mundo, incluindo os Estados Unidos.
De acordo com o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças), cerca de sete casos humanos são registrados por ano no país, geralmente em estados do oeste como Arizona, Califórnia e Novo México.
O Brasil, segundo o Ministério da Saúde, não registra casos humanos desde 2005, quando houve uma infecção em Pedra Branca, no Ceará.
Como a doença é transmitida?
A peste é causada pela bactéria Yersinia pestis e pode ser transmitida para humanos por meio de:
- Picadas de pulgas infectadas, geralmente ligadas a esquilos, tatus, ratos e outros roedores selvagens;
- Contato com fluidos ou tecidos de animais contaminados (por exemplo, ao manusear uma carcaça durante a caça);
- Gatos infectados também podem transmitir a bactéria para humanos — inclusive na forma pneumônica, que pode ser transmitida por gotículas respiratórias em casos raros.
Tipos de peste
Há três formas principais da doença:
- Peste bubônica: mais comum, afeta os gânglios linfáticos;
- Peste septicêmica: infecção se espalha pela corrente sanguínea;
- Peste pneumônica: afeta os pulmões e pode ser transmitida entre pessoas, embora isso seja extremamente raro.
Quais os sintomas?
Os sintomas geralmente surgem em até 2 semanas após a exposição e incluem:
- Febre alta
- Calafrios
- Fraqueza
- Náusea
- Inchaço dos gânglios linfáticos
Caso não seja tratada rapidamente com antibióticos, a infecção pode se agravar e levar à morte.
Como se proteger?
As autoridades de saúde dos EUA reforçam medidas preventivas, especialmente para quem acampa ou visita áreas de mata:
- Evite contato com roedores selvagens e suas tocas
- Use repelente com DEET nas pernas e roupas
- Vista calças compridas e botas fechadas
- Mantenha animais de estimação na coleira e com controle de pulgas
Além disso, profissionais de saúde alertam para a necessidade de buscar atendimento médico imediato ao apresentar sintomas compatíveis com a doença após exposição a áreas de risco.
O Departamento de Saúde Pública da Califórnia afirmou que segue monitorando a presença da bactéria em animais silvestres. Desde 2021, 45 esquilos e tâmias foram encontrados com a bactéria na região da Bacia de Tahoe, reforçando que a doença ainda circula em ambientes naturais.
