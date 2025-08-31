Capa Jornal Amazônia
Zelensky sinaliza novos ataques e cobra apoio de líderes globais para acabar com guerra

Estadão Conteúdo

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, publicou em sua conta na rede social X um relatório do chefe do Exército do país, Oleksandr Syrskyi que indica que as tropas ucranianas seguirão com operações de defesa e ataque. "Continuaremos nossas operações ativas exatamente da maneira necessária para a defesa da Ucrânia. As forças e os recursos estão preparados. Novos ataques em profundidade também foram planejados", diz.

Em outra postagem, Zelensky ressaltou que os dois ataques em grande escala feitos pela Rússia na última semana demonstram que "sem pressão do mundo, não haverá fim para a guerra". "E estes são sinais claros para os Estados Unidos, para a Europa e para os líderes que nestes dias estão na China e se encontrarão com Putin", comentou, se referindo à cúpula da Organização de Cooperação de Xangai.

"Putin está apenas enganando os líderes e atraindo-os para seu campo. E ele está evitando a ameaça de sanções. Nada mais o interessa. É importante que juntos pressionemos a Rússia a acabar com esta guerra", ressaltou.

Palavras-chave

Rússia

Ucrânia

guerra

Zelensky

ataques
