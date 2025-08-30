Trump morreu? Entenda boatos sobre a suposta morte do presidente dos EUA

A ausência de aparições públicas recentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o cancelamento oficial de suas agendas pela Casa Branca provocaram uma onda de boatos nas redes sociais sobre o estado de saúde do líder norte-americano.

Trump, de 79 anos, foi diagnosticado recentemente com insuficiência venosa crônica, condição em que as veias das pernas têm dificuldade de retornar o sangue ao coração, causando inchaço, dor e alterações na pele. A doença ganhou atenção nas últimas semanas depois que o republicano foi visto com a mão maquiada, possivelmente para disfarçar hematomas.

A pergunta que circulou na internet desde a madrugada deste sábado (30) foi: Donald Trump morreu? A especulação chegou a se tornar o assunto mais comentado no X (antigo Twitter).

Imagens confirmam que Trump está vivo

Porém, a informação de que Trump teria morrido é falsa. Uma foto da Agência France-Presse (AFP), feita na manhã deste sábado (30), mostra o presidente saindo da Casa Branca ao lado da neta, Kai Trump, em comitiva oficial com destino ao campo de golfe Trump National, em Sterling, Virgínia.

Mais tarde, às 10h38, a conta “Inside Paper” publicou no X um vídeo em que Trump aparece chegando ao campo de golfe, cumprimentando apoiadores. Ele vestia camisa branca e o boné vermelho com o slogan “Make America Great Again”.