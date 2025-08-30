Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Juíza federal bloqueia esforço de Trump para ampliar deportações rápidas de migrantes nos EUA

Estadão Conteúdo

Uma juíza federal bloqueou na sexta-feira, 29, temporariamente, a administração Trump de executar deportações rápidas de migrantes sem documentos, detidos no interior dos Estados Unidos.

A medida é um revés para os esforços da administração republicana de expandir o uso do estatuto federal de remoção acelerada para deportar rapidamente alguns migrantes ilegais no país, sem que eles passem pela Justiça.

O presidente Donald Trump prometeu organizar uma operação massiva de deportação durante sua campanha de 2024, caso os eleitores o reconduzissem à Casa Branca. E ele estabeleceu a meta de realizar um milhão de deportações por ano em seu segundo mandato.

Mas a juíza distrital dos EUA, Jia Cobb, em Washington, D.C., sugeriu que o uso ampliado da remoção acelerada de migrantes pela administração Trump está pisoteando os direitos de devido processo dos indivíduos.

Na defesa desse processo insuficiente, o governo usa um argumento surpreendente: "Imigrantes que entraram no país ilegalmente não têm direito a nenhum processo sob a Quinta Emenda, mas devem aceitar qualquer graça que o Congresso lhes conceda", escreveu Cobb em uma opinião de 48 páginas emitida na noite de sexta-feira, 29. "Se isso fosse correto, não apenas os não cidadãos, mas todos estariam em risco."

Reações O Departamento de Segurança Interna anunciou, em janeiro, pouco depois de Trump assumir o cargo, que estava expandindo o uso da remoção acelerada, a deportação rápida de migrantes ilegais que estão nos EUA há menos de dois anos.

O esforço desencadeou ações judiciais pela União Americana pelas Liberdades Civis e grupos de direitos dos imigrantes.

Antes do impulso da administração Trump para expandir tais deportações rápidas, a remoção acelerada só era usada para migrantes que foram interceptados a até 160 quilômetros da fronteira e que estavam nos EUA por menos de 14 dias.

Cobb, uma indicada do ex-presidente Joe Biden, não questionou a constitucionalidade do estatuto de remoção acelerada nem sua aplicação na fronteira.

Ela apenas sustenta que, "ao aplicar a lei a um enorme grupo de pessoas que vivem no interior do país e que anteriormente não foram sujeitas à remoção acelerada, o governo deve garantir a elas o devido processo legal", escreveu.

Ela acrescentou que "priorizar a velocidade acima de tudo inevitavelmente levará o governo a remover pessoas erroneamente por meio desse processo truncado."

Cobb concordou, no início deste mês, em bloquear temporariamente os esforços da administração Trump para expandir as deportações rápidas de imigrantes que entraram legalmente nos EUA sob um processo conhecido como liberdade condicional humanitária - uma decisão que pode beneficiar centenas de milhares de pessoas.

Nesse caso, a juíza disse que o Departamento de Segurança Interna excedeu sua autoridade estatutária ao tentar expandir a remoção acelerada para muitos imigrantes.

Desde maio, oficiais do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA têm se posicionado nos corredores para prender pessoas depois que juízes aceitam pedidos do governo para desistir de casos de deportação. Após as prisões, o governo renova os processos de deportação, mas sob autoridade de via rápida.

Embora as deportações aceleradas possam ser suspensas mediante o pedido de asilo, as pessoas podem não estar cientes desse direito. E, mesmo que estejam, podem ser rapidamente removidas se falharem em uma triagem inicial./ AP

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/JUÍZA/BLOQUEIO/TRUMOP/AMPLIAÇÃO/DEPORTAÇÕES
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

ATAQUE

Ex-presidente do parlamento da Ucrânia é morto a tiros em Lviv

O assassinato foi confirmado pelo presidente ucraniano, Volodmir Zelenski

30.08.25 11h24

Juíza federal bloqueia esforço de Trump para ampliar deportações rápidas de migrantes nos EUA

30.08.25 10h28

Três irmãos escoceses batem recorde mundial de travessia mais rápida do Pacífico a remo

30.08.25 9h28

INTERNACIONAL

Maduro aparece de farda e se diz pronto para se defender dos EUA

Navios de guerra dos EUA começaram a chegar próximo da costa venezuelana

30.08.25 7h58

MAIS LIDAS EM MUNDO

ALERTA

Peste negra de volta? Caso nos EUA reacende alerta sobre doença que matou milhões na Idade Média

Morador da Califórnia foi diagnosticado com peste bubônica após acampamento; autoridades reforçam que doença ainda circula em áreas rurais e pode ser grave se não tratada

23.08.25 17h15

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

30 horas presa

Mensagem escrita com sangue em travesseiro jogado pela janela salva mulher presa em quarto

Mulher permaneceu presa durante 30 horas no quarto

26.08.25 8h02

Mundo

EUA confirmam primeiro caso humano de mosca-da-bicheira no país

Paciente contraiu a mosca-da-bicheira durante surto em El Salvador; CDC investiga impacto e risco de propagação no território americano

25.08.25 12h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda