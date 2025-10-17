Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump sinaliza hesitação em vender mísseis à Ucrânia, antes de reunião com Zelenski

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe nesta sexta-feira, 17, na Casa Branca, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, mas indicou que ainda não está pronto para autorizar a venda dos mísseis de longo alcance Tomahawk para Kiev. O armamento é considerado crucial pelos ucranianos para atacar alvos militares e infraestrutura dentro do território russo.

A mudança de tom ocorre após uma ligação telefônica entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, realizada na quinta-feira, 16. Embora tenha demonstrado recentemente abertura à venda dos mísseis, Trump afirmou depois da conversa com o líder russo que "os Estados Unidos também precisam dos Tomahawks" e que não pode "esgotar os estoques" do país.

Putin advertiu que o envio das armas "não mudaria a situação no campo de batalha, mas causaria danos significativos às relações entre os países".

O encontro desta sexta será o quarto entre Trump e Zelenski desde o início do segundo mandato do americano, em janeiro. Trump, que recentemente mediou o cessar-fogo entre Israel e o Hamas, disse que encerrar a guerra na Ucrânia é agora sua principal prioridade de política externa. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

rússia

ucrânia

guerra

Trump

Zelenski

encontro
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Presidente do Peru recusa a renúncia após protestos deixarem pelo menos 1 morto e 100 feridos

16.10.25 19h42

John Bolton, ex-conselheiro de Trump, é denunciado à Justiça em investigação sobre documentos

16.10.25 19h33

Trump vê possível encontro com Putin em até 2 semanas e fala em avanço para encerrar guerra

16.10.25 18h08

Trump diz que conversa com Putin foi 'muito produtiva' e que ambos se encontrarão em Budapeste

16.10.25 14h48

MAIS LIDAS EM MUNDO

Inacreditável!

Homem faz operação para reduzir 'nariz gigante' e voltar a beijar a esposa; veja o antes e depois

Gerard McAliece, de 68 anos, sofre de rinofima, doença rara que provoca crescimento exagerado do nariz

14.10.25 23h00

MUNDO

Donald Trump dá ‘cantada’ em Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana

O comentário do presidente dos EUA sobre a aparência da premiê da Itália aconteceu durante a assinatura do acordo de cessar-fogo em Gaza

14.10.25 8h46

Mundo

Asteroide pode atingir a Terra em 2032 e cair na América do Sul, alerta NASA

Objeto espacial 2024 YR4 tem baixa chance de colisão, mas especialistas monitoram possível rota com impacto no Brasil ou países vizinhos

12.10.25 15h30

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda