Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Mensagem escrita com sangue em travesseiro jogado pela janela salva mulher presa em quarto

Mulher permaneceu presa durante 30 horas no quarto

Agence France-Presse
fonte

Mulher ficou presa sem comida nem acesso a um banheiro, no sexto andar de um edifício (topntp26 / Freepik)

Uma mulher que permaneceu presa durante 30 horas em um quarto na China foi resgatada depois de jogar pela janela uma mensagem que escreveu com o próprio sangue em um travesseiro, segundo um comunicado do governo local.

Veja mais

image Homem espanca família e deixa recado escrito com sangue na parede da casa
Mãe e filho sofreram agressões físicas por dois dias seguidos. A mulher foi encontrada ensaguentada, com vários ferimentos e hematomas

image Casal é encontrado morto em apartamento após vizinhos verem sangue escorrendo pela parede

image Sangue em carro de empresário morto em Interlagos é dele e de mulher ainda não identificada
Análise do material colhido sob as unhas da vítima pode confirmar se houve a briga

A mulher, identificada apenas pelo sobrenome Zhou, estava limpando um apartamento na província de Sichuan, no oeste da China, quando entrou em um quarto sem o telefone, informou uma publicação do governo da cidade de Leshan nas redes sociais.

A porta não abria por dentro devido a uma fechadura com defeito. Dentro do quarto, Zhou ficou presa sem comida nem acesso a um banheiro, no sexto andar do edifício.

Após um dia e meio e várias tentativas de escapar, "desesperada, ela mordeu o dedo e utilizou seu sangue para escrever '110 625' em um travesseiro que jogou pela janela", explicou o governo local.

O número "625" correspondia ao quarto em que ela estava presa. O "110" é o número de emergência na China.

Um entregador de comida, Zhang Kun, viu a mensagem e ligou imediatamente para a polícia.

"Eu estava com medo, mas quando vi o número '110' no travesseiro, entendi que talvez fosse um pedido de ajuda", declarou Zhang.

A polícia arrombou a porta e libertou Zhou de sua prisão temporária. Vídeos exibidos pela imprensa local mostram a mulher agradecendo aos agentes.

"Entrei aqui ontem de manhã, e agora já passou um dia e uma noite", conta em um dos vídeos.

Zhang, o entregador, recebeu 3.000 yuanes (420 dólares, 2.270 reais) das autoridades de Leshan por seu papel no resgate.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mulher presa em quarto
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

protesto

Manifestantes em Israel pedem acordo sobre reféns antes de reunião de gabinete

Protesto bloqueou ruas em Tel Aviv, com participantes exibindo bandeiras israelenses e fotografias dos reféns

26.08.25 8h29

30 horas presa

Mensagem escrita com sangue em travesseiro jogado pela janela salva mulher presa em quarto

Mulher permaneceu presa durante 30 horas no quarto

26.08.25 8h02

DESFECHO

Série da Netflix ajuda a encontrar menina desaparecida nos EUA

Caso de Kayla Unbehaun, levada pela mãe em 2017, ganhou repercussão após episódio de "Mistérios Sem Solução"

25.08.25 22h46

Israel desiste de indicar embaixador e rebaixa relações diplomáticas com Brasil

25.08.25 21h12

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ALERTA

Peste negra de volta? Caso nos EUA reacende alerta sobre doença que matou milhões na Idade Média

Morador da Califórnia foi diagnosticado com peste bubônica após acampamento; autoridades reforçam que doença ainda circula em áreas rurais e pode ser grave se não tratada

23.08.25 17h15

Ameaças

Maduro anuncia mobilização de 4,5 milhões de milicianos ante “ameaças” dos EUA

Líder venezuelano reage a sanções e operações militares dos EUA convocando milícias camponesas e operárias para reforçar a defesa do país

19.08.25 8h58

Mundo

Colômbia sofre ataques terroristas antes de Lula chegar ao país

País sofreu explosões na cidade de Cali e um helicóptero da polícia foi atacado por um drone

21.08.25 19h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda