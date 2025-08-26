Mensagem escrita com sangue em travesseiro jogado pela janela salva mulher presa em quarto
Mulher permaneceu presa durante 30 horas no quarto
Uma mulher que permaneceu presa durante 30 horas em um quarto na China foi resgatada depois de jogar pela janela uma mensagem que escreveu com o próprio sangue em um travesseiro, segundo um comunicado do governo local.
A mulher, identificada apenas pelo sobrenome Zhou, estava limpando um apartamento na província de Sichuan, no oeste da China, quando entrou em um quarto sem o telefone, informou uma publicação do governo da cidade de Leshan nas redes sociais.
A porta não abria por dentro devido a uma fechadura com defeito. Dentro do quarto, Zhou ficou presa sem comida nem acesso a um banheiro, no sexto andar do edifício.
Após um dia e meio e várias tentativas de escapar, "desesperada, ela mordeu o dedo e utilizou seu sangue para escrever '110 625' em um travesseiro que jogou pela janela", explicou o governo local.
O número "625" correspondia ao quarto em que ela estava presa. O "110" é o número de emergência na China.
Um entregador de comida, Zhang Kun, viu a mensagem e ligou imediatamente para a polícia.
"Eu estava com medo, mas quando vi o número '110' no travesseiro, entendi que talvez fosse um pedido de ajuda", declarou Zhang.
A polícia arrombou a porta e libertou Zhou de sua prisão temporária. Vídeos exibidos pela imprensa local mostram a mulher agradecendo aos agentes.
"Entrei aqui ontem de manhã, e agora já passou um dia e uma noite", conta em um dos vídeos.
Zhang, o entregador, recebeu 3.000 yuanes (420 dólares, 2.270 reais) das autoridades de Leshan por seu papel no resgate.
