Homem espanca família e deixa recado escrito com sangue na parede da casa

Um homem foi preso acusado de espancar brutalmente a companheira e o filho dela, e ainda utilizar o sangue das vítimas para deixar um recado na parede da casa. O caso ocorreu em Toledo, oeste do Paraná, e as agressões se estenderam por dois dias seguidos. Após denúncia de uma babá, uma equipe policial foi até o local e encontrou a mulher ensanguentada, com muitos ferimentos na região da face e hematomas por todo o corpo.

Ao chegarem no local, os policiais e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se depararam com gritos de socorro vindos de dentro da residência. A PM teve que arrombar a porta, pois o suspeito se negou a abri-la e se refugiou no interior da casa. O imóvel estava bastante sujo de sangue, inclusive em uma das paredes onde o acusado escreveu "Pilantra" com o sangue da vítima. Além de agredi-los, o autor ameaçou queimar a vítima e o filho vivos deixando vazar o gás da cozinha.

Um menino de 2 anos foi encontrado nu no banheiro da residência, com hematomas na face. O conselho tutelar foi acionado para tomar ciência do caso. As agressões à mulher foram feitas com cabo de vassoura, socos, chutes, empurrões e puxões de cabelo. Para que os vizinhos não escutassem os gritos, o homem ligou uma caixa de som em volume alto.

Uma faca suja de sangue e uma pequena quantidade de cocaína foram encontradas no local pela polícia. O agressor foi levado à uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com um ferimento profundo na mão causado pela mulher ao tentar se defender, e após ser atendido ele foi encaminhado à delegacia.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)