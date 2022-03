Homem derruba e espanca mulher grávida de 4 meses na rua

Um homem agrediu uma grávida de quatro meses, na última quinta-feira (10), no meio da rua. O suspeito foi preso na manhã desta segunda-feira (14). As informações são do portal G1 Sorocaba e Jundiaí.

O suspeito agrediu a vítima com chutes e socos, no meio da rua, em Jundiaí (SP). Moradores que estavam no local no momento do ocorrido presenciaram a mulher tentando fugir e sendo jogada no chão.

Enquanto a mulher está sendo agredida, um carro que estava estacionado sai do local e por pouco não passa em cima dos pés da vítima.

Segundo a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), a vítima já tinha medida protetiva decretada contra o suspeito, mas ele não estava cumprindo a determinação judicial de não se aproximar dela. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Prisão

O suspeito teve um mandato de prisão preventiva expedido e foi preso nessa segunda-feira (14). O homem foi encaminhado para o Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista, em São Paulo, onde permanece à disposição da Justiça.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)