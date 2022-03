Homem é preso após incendiar a casa da ex-companheira, em Marabá

​Um homem, identificado como Francisco Ferreira Lima Júnior, foi preso depois de incendiar a casa da ex-companheira em Marabá, sudeste do Pará. A mulher, que possui medida protetiva contra o suspeito, precisou sair do imóvel e se abrigar na casa de parentes. O caso ocorreu na noite desta terça-feira (8), por volta das 20h, na rua Rio Branco, bairro Novo Horizonte, Núcleo Cidade Nova. Com informações do site Debate Carajás.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a Guarda Municipal de Marabá foi informada sobre o crime e, imediatamente, acionou a Polícia Militar. Equipes do Corpo de Bombeiros também foram acionadas para conter o incêndio.

No local, testemunhas relataram aos policiais que Francisco estava escondido na casa dos pais na rua Frei Raimundo. A PM e os guardas se dirigiram ao endereço informado e encontraram o homem. Ele chegou a apresentar resistência e tentar fugir, mas os policiais conseguiram contê-lo.

Segundo a polícia, foi necessário realizar disparos de taser (arma de choque) para conter o indivíduo. Depois de algemado, o homem foi​​ levado ao Hospital Municipal de Marabá e, em seguida, apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Marabá. A ex-mulher também foi conduzida à delegacia para formalizar a denúncia. Francisco deve responder pelo crime de quebra de medida protetiva contra violência doméstica e crime de incêndio.