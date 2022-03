Homem que matou e ocultou o corpo da ex-companheira é preso, em Irituia

Policiais militares prenderam Daniel de Jesus Oliveira, acusado de matar a ex-companheira dele, uma adolescente, em Irituia, no nordeste do Pará. Ele está com a prisão preventiva decretada, pela Justiça, pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver ocorridos naquele município. A prisão ocorreu no domingo (6).

A Polícia civil investigou o caso e o delegado Ronaldo Lopes solicitou, à Justiça, a prisão preventiva de Daniel, que foi decretada. O crime que revoltou a população do município ocorreu no início do mês de fevereiro e teve como motivação o fato de Daniel não se conformar com a separação.

Ainda segundo as investigações, ele já havia praticado outros atos de violência contra a vítima. O corpo da adolescente foi encontrado na madrugada de 4 de março de 2022. Um irmão do acusado, Fábio de Jesus de Oliveira, já havia sido preso por ter participado da ocultação de cadáver e por ter praticado o crime de coação no curso do processo.