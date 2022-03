Policiais civis prendem homem por ocultação de cadáver em Irituia, no Pará

Policiais civis da Delegacia de Irituia prenderam um homem pelos crimes de ocultação de cadáver e coação no curso do processo. Ele foi autuado em flagrante na quinta-feira (3). O caso ocorreu no município de Irituia, no nordeste paraense.

Segundo a equipe policial, as investigações apontam que a vítima foi morta pelo ex-companheiro no início de fevereiro de 2022. O trabalho investigativo constatou que o homem fugiu, deixando o corpo da vítima enterrado no próprio município de Irituia.

Na quinta-feira, a equipe policial recebeu a informação de que o irmão do acusado teria ajudado a ocultar o cadáver da vítima e diligências foram feitas até o local onde o homem foi preso. Após todas as medidas cabíveis, o corpo da vítima foi encontrado e o irmão do acusado foi autuado em flagrante, ficando preso, à disposição da Justiça.