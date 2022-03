Mandante: mulher é presa, no Pará, acusada de planejar morte do ex-companheiro

Policiais civis da Delegacia de Capitão Poço prenderam uma mulher pelo crime de homicídio. Ela estava com a prisão decretada pela Justiça. A detenção ocorreu na segunda-feira (7).

Segundo as investigações, a mulher é acusada de ter planejado a morte do ex-companheiro. Para a execução do assassinato, contratou dois amigos para ajudar na execução do crime.

Após o homicídio, ainda segundo a Polícia Civil, a mulher fugiu para o município de Capitão Poço, no nordeste paraense e onde tem parentes. A partir da investigações, a autoridade policial solicitou, à Justiça, a prisão da acusada.

Ela já foi transferida para o sistema penitenciário, onde permanecerá presa à disposição da Justiça. A Polícia Civil não informou o nome da mulher e nem deu detalhes sobre o homicídio.