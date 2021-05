Polícia Civil prende três suspeitos por crime de homicídio em Cametá

Três homens foram presos nesta segunda-feira (17), no município de Cametá, durante a Operação Discipulus, deflagrada pela Polícia Civil, por meio da Superintendência Regional do Baixo Tocantins, que tinha como objetivo dar cumprimento a três mandados de prisão preventiva e busca e apreensão no município.

A operação investiga um crime de homicídio e tentativa de homicídio que ocorreram este ano, em Cametá. Segundo as investigações, foi descoberto que as vítimas foram alvos de ações de uma facção criminosa atuante na região e que os autores deste crime são membros do grupo criminoso.

Os três suspeitos foram presos, um deles em Limoeiro do Ajuru, no Rio Pautinga, com apoio da guarnição e embarcação da Polícia Militar. Os homens já se encontram à disposição do Poder Judiciário.