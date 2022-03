Homem é preso por ameaçar a companheira em Castanhal

Um homem de 56 anos foi preso, nesta segunda-feira, 07, pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) da Polícia Civil no município de Castanhal, no nordeste paraense. Contra o indiciado havia um mandado de prisão preventiva pelos crimes de ameaça, perseguição, descumprimento de medidas protetiva e posse ilegal de armas.

VEJA MAIS

A ação ocorreu no bairro Novo Olinda, e contou com a participação de agentes do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI). Durante a diligência, foram apreendidos em posse do suspeito armas, munições, um veículo e uma quantia em dinheiro.

Após receber voz de prisão, o homem foi encaminhado para unidade policial para procedimentos cabíveis e está à disposição do Poder Judiciário.