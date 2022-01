Homem suspeito de ameaçar a ex é morto em confronto com a PM no Pará

Gilmar Rodrigues Nunes morreu após uma intervenção policial no município de Brasil Novo, no sudoeste paraense. Segundo a Polícia Militar, ele teria reagido a uma abordagem de policiais militares. Ele estava sendo procurado após uma denúncia de que estaria ameçando a ex-companheira. O caso ocorreu na última sexta-feira (7), por volta das 19h30.

Conhecido como "Gilmarzinho", o homem estava escondido com a PM recebeu a informação de que ele estaria nas proximidades da casa da ex-mulher, em uma área de baixa luminosidade, debaixo de uma árvore. A guarnição, então, seguiu ao local e localizou o suspeito. As informações são do Confirma Notícias.

O relato policial indica que os policiais deram ordem para que Gilmar levantasse as mãos para fazer uma revista, momento em que ele teria sacado uma arma e atirado contra os agentes de segurança pública. Os PMs reagiram e atingiram Gilmar.

O suspeito foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A arma foi apreendida, juntamente com as munições.

O caso foi registrado na delegacia de Brasil Novo.