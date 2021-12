Vereador passa madrugada na cadeia após ameaçar matar a companheira

​O vereador Miguel Gomes Filho (PDT), 64 anos, vice-presidente da Câmara Municipal de Marabá, ganhou liberdade na manhã desta quinta-feira (23), após passar por audiência de custódia no fórum local. Miguelito, como é conhecido, foi preso durante madrugada, acusado de ameaça de homicídio contra a esposa, apontando para ela um revólver calibre 38 e afirmando que a mataria e depois daria um tiro na própria cabeça. Com informações do site Zé Dudu.

Diante da ameaça, a mulher ligou para a Polícia Militar, que esteve na casa do vereador e ainda o flagrou com a arma. A ameaça se deu devido desentendimentos que já vinham acontecendo, inclusive com violência psicológica, conforme a mulher relatou em Boletim de Ocorrência, na 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Miguel​​ito também foi acusado de porte ilegal de arma de fogo.

Por ter formação superior – é formado em Direito –, Miguelito ficou detido em sala especial até esta manhã, quando foi conduzido ao fórum. Na audiência foi arbitrada fiança e determinado que ele cumpra várias restrições, entre elas, a de ficar longe da vítima.