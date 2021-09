Homem espanca o próprio pai e manda vídeo com ameaças à família

Aldinei Oliveira Souza, de 29 anos, está sendo procurado pela polícia após espancar e tentar matar o próprio pai, de 56 anos. Ele teria invadido a casa da vítima e, depois de cometer o crime, foi para uma festa onde postou vários vídeos nas redes sociais. O caso aconteceu no Distrito Federal. As informações são do portal Metrópoles.

O crime teria acontecido em agosto. No momento do ataque, o acusado pulou o muro da casa e, sem dizer nada, agrediu o pai e o deixou desacordado. Antes de ir embora, Aldinei quebrou dois celulares e roubou R$ 1 mil da carteira da vítima, que foi encaminhada para um hospital e precisou passar por cirurgia. O idoso teve o pulmão perfurado e várias costelas quebradas, o que o levou a um quadro clínico considerado grave e encaminhamento para Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo a polícia, após tentar matar o próprio pai, o acusado mandou um vídeo baixado da internet para a mãe e a irmã. As imagens mostram o corpo de um homem ensanguentado, jogado em um colchão e com a língua decepada. Segundo a delegada responsável pelo caso, o vídeo foi enviado em uma clara menção de ameaça. O acusado está foragido.