Mundo

Mundo

Medvedev: Macron e Merz são "aberrações raras" que se esqueceram da 2ª Guerra

Estadão Conteúdo

O vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, afirmou que o presidente da França, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Friedrich Merz, são "gêmeos fraternos" e "aberrações raras", em meio às negociações sobre a guerra da Ucrânia e após acusações do líder francês sobre a postura imperialista do presidente russo, Vladimir Putin.

"Um tem sede de vingança. O outro é um galo, tem medo do 'predador' no portão e está chantageando Trump e Putin", afirmou Medvedev em post no X.

"Eles esqueceram completamente da Segunda Guerra Mundial. No entanto, as coisas podem terminar como em 1945 - os dois podem terminar sendo identificados por seus dentes", disse.

Macron reiterou suas acusações contra a Rússia, denunciando a "deriva autocrática" e o "imperialismo revisionista" de Putin, o chamando de "ogro" e "predador", em coletiva de imprensa em Toulon com o chanceler alemão, Friedrich Merz, na semana passada.

Palavras-chave

RÚSSIA/UCRÂNIA/GUERRA/MEDVEDEV/MACRON/MERZ
Mundo
