Há 1 ano, milionários desapareciam após tour em submarino; relembre o caso

A exatamente um ano atrás, em 18 de junho de 2023, cinco milionários desapareciam após embarcarem em um submarino para realizarem um ‘tour’ pelos destroços do Titanic.

A empresa OceanGate era responsável pelo submarino Titan e cobrou cerca de U$250 mil (R$1,2 milhão) de cada pessoa para fazer a viagem. Titan tinha capacidade para cinco pessoas e o capitão era responsável por conduzir o submarino, que era controlado apenas por um joystick semelhante a um controle de videogame.

Quatro dias depois, em 22 de junho, o mundo tomava conhecimento de que o submarino Titan havia implodido e deixado todos os passageiros mortos.

Como aconteceu

No dia 18 de junho de 2023, o submarino Titan iniciava um passeio turístico pelos destroços do navio Titanic, que naufragou após colidir com um iceberg em 1912. Os restos do navio ficam localizados a cerca de 600 km da costa do Canadá.

Por não ser autônomo, como um submarino de grande porte, o veículo subaquático deveria ficar em constante comunicação com um navio-base. Contudo, uma hora depois de submergir, Titan perdeu o contato com o navio, que comunicou imediatamente o desaparecimento aos parentes dos passageiros e às autoridades.

Após as autoridades serem acionadas, os governos de Estados Unidos, Canadá e da França mobilizaram equipes de buscas para tentarem encontrar o submarino. Navios, aviões e sondas foram disponibilizadas para que os passageiros fossem encontrados o mais rápido possível, já que estimava-se que o oxigênio dentro da embarcação duraria apenas algumas horas após o desaparecimento.

Depois de dois dias de buscas malsucedidas, um avião das Forças Armadas do Canadá registrou ruídos que se pareciam com batidas na região onde eram feitas as buscas. O som foi entendido como um indício de que os passageiros do submarino poderiam estar vivos.

Houve uma mobilização e todas as equipes foram deslocadas até ao local. Em seguida, um navio de pesquisa francês carregando um robô de mergulho em profundidade indicou que algo havia sido encontrado. Usando sondas de profundidade, as equipes responsáveis encontraram os destroços do submarino em uma área próxima ao local no qual o Titanic naufragou.

Vítimas

O submarino tinha capacidade máxima de cinco pessoas, entre elas estavam: O diretor-executivo da OceanGate, Stockton Rush, também piloto do submarino; o empresário paquistanês Shahzada Dawood; Suleman Dawood, filho de Shahzada; o bilionário e explorador britânico Hamish Harding; e o ex-comandante da Marinha Francesa Paul-Henry Nargeolet, principal especialista no naufrágio do Titanic.

Hoje

No último dia 14 de junho, a Guarda Costeira dos Estados Unidos disse que as investigações terão que ser estendidas. Inicialmente a previsão era que elas fossem concluídas neste mês de junho, mas até o momento não se tem todas as comprovações para saber ao certo o que ralmente aconteceu, por isso, as investigações continuarão por tempo indeterminado.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva ,editor web de OLiberal.com)