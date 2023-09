Longa 'Salvaged' contará a tragédia do submarino Titan

A MindRiot Entertainment definiu como novo projeto de ficção o longa "Salvaged", que contará os perídos antes, durante e depois da tragédia em cinco dias do submarino Titan. Será uma mescla de realidade e ficção. O Titan implodiu em junho deste ano, durante uma expedição cujo destino era chegar aos restos do navio Titanic. No acidente com o submarino, cinco pessoas morreram.

O projeto da MindRiot é anunciado após a empresa fechar uma série documental baseada na OceanGate e no submarino Titan. De acordo com o Deadline, a MindRiot desenvolverá o projeto com o produtor E. Brian Dobbins e os roteiristas Justin MacGregor e Jonathan Keasey.

Sobre o assunto, Jonathan Keasey declarou: "Nosso filme não apenas homenageará todos os envolvidos na tragédia do submersível e suas famílias, mas o filme servirá como um veículo que também aborda uma preocupação mais macro sobre a natureza da mídia hoje".

A bordo do Titan estavam o empresário britânico Hamish Harding, o mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet, o empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Sulaiman Dawood, além do CEO e fundador da OceanGate, Stockton Rush.