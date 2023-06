Mesmo após acidente com submarino, OceanGate oferece viagens para ver Titanic em 2024

O OceanGate ainda está oferecendo ingressos para duas expedições em 2024. A empresa responsável pelo submarino que desapareceu, no dia 18 de junho, e implodiu durante uma visita aos destroços ao navio naufragado mais famoso do mundo. De acordo com o site da empresa, há disponibilidade para uma viagem entre 12 e 20 de junho do próximo ano, e outra entre 21 e 29 de junho.

O modelo do dirigível é o mesmo: Titan, com até cinco pessoas e um piloto. Oferece acomodações privativas e refeições a bordo. O custo das passagens é de US$ 250 mil, o equivalente a aproximadamente R$ 1 milhão. Além do transporte, os compradores terão acesso a treinamento necessário para a viagem e aos equipamentos de expedição.

A jornada começa em Newfoundland, no Canadá, e segue por 600 km pelo Oceano Atlântico. No total, o transporte leva cerca de oito horas para chegar aos destroços do navio, que estão a uma profundidade de 3.800 metros abaixo da superfície.

É surpreendente que a empresa ainda esteja anunciando as viagens após o desaparecimento de um submersível. A Guarda Costeira dos Estados Unidos encontrou os destroços do submarino e confirmou a morte dos cinco tripulantes durante a implosão.

Ações legais contra a OceanGate têm surgido após o incidente. Uma delas envolve a empresa de viagens inglesa Henry Cookson Adventures Ltd., que acusa a OceanGate de não possuir um "navio navegável" para levar até nove passageiros ao Titanic em uma viagem programada para 2018. Esse diagnóstico foi feito quando a empresa do submarino propôs uma parceria em 2016.

Além das controvérsias, o portal norte-americano TMZ divulgou um documento da empresa que isenta a OceanGate de qualquer responsabilidade por danos que os passageiros possam sofrer durante o percurso.

O contrato afirma: "Eu, (nome do passageiro), reconheço que me inscrevi voluntariamente para participar de uma operação submersível organizada pela OceanGate Expeditions".