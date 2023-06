Submarino Titan: veja as primeiras imagens dos restos do Titan chegando ao porto

As primeiras imagens dos destroços do submarino Titan, que implodiu no fundo do Oceano Atlântico enquanto fazia uma expedição aos restos do Titanic, foram divulgadas nesta quarta-feira (28). Os pedaços do Titan chegaram em um porto no sul do Canadá e servirão para investigar as causas e condições da implosão que matou os cinco tripulantes a bordo. Veja:

O inquérito principal será conduzido pela Guarda Costeira dos Estados Unidos com o auxílio do Canadá e da França, que também participaram nas operações com navios, aviões e sondas nos trabalhos de busca.

Os destroços só chegaram a terra firme dez dias depois de a Guarda Costeira dos EUA anunciar ter encontrado os restos do submarino. O ponto em alto-mar onde estão os restos do Titanic ficam a cerca de 600 quilômetros da costa do Canadá.

Os destroços foram levados até o porto de St. John, na província canadense de Newfoundland. (PAUL DALY/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Os destroços foram levados até o porto de St. John, na província canadense de Newfoundland. O transporte foi feito pelo navio Horizon Artic, da Guarda Costeira do Canadá, que participou dos trabalhos de busca.

*Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com