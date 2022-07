Família acusa homem de ter boneca amaldiçoada de 119 anos; entenda

Familiares e amigos de Miki York resolveram isolá-lo e não manter mais contato, por ele, supostamente, ter uma boneca amaldiçoada de 119 anos. A decisão foi tomada após o homem alegar que não iria se desfazer do brinquedo de estimação, que fica mantido no porão de casa.

Segundo o jornal The Mirror, o morador de Northampton, na Inglaterra, mantém a boneca no porão desde 2016 e, ainda assim, seus familiares sentiam dores no peito quando iam visitá-lo em casa. Além disso, Janet, como foi batizada, já foi flagrada piscando para alguns entes queridos de Miki.

"Tive amigos que estavam perto de Janet que tiveram que se afastar porque começaram a sentir dores no peito e se sentir mal. Quando estou trabalhando com Janet, até me sinto mal. Ela não é muito querida e as pessoas a odeiam", disse York. Ele ainda explicou que não sabe o porquê de ainda manter a boneca consigo, já que recebeu propostas em dinheiro para se livrar do brinquedo.

História da boneca

Miki York e Janet, a boneca amaldiçoada. (Foto; Reprodução)

Segundo Miki, Janet foi enviada de uma família no Texas. "Eu sabia que deveria haver algo errado com ela porque a família não queria vendê-la e até pagou para enviá-la para o Reino Unido", contou. O nome da boneca foi descoberto em uma sessão espírita. "Eles realmente queriam se livrar dela. Ela não tinha nome quando eu a peguei", continuou. O homem ainda afirmou que mantém Janet trancada porque ela traz sentimentos ruins quando outras pessoas estão perto dela.

