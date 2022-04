Boneca demoníaca Annabelle é retirada de caixa protetora; entenda

A boneca Annabelle, conhecida por ter sido personagem em diversos filmes de terror e ter aterrorizado pessoas, foi retirada de sua caixa de vidro. Ela estava contida desde os anos 1960, quando foi capturada por Ed e Lorraine Warren.

A peça descrita como “amaldiçoada” estava trancada dentro de um recipiente “protetor” no Museu Oculto dos Warren em Monroe, Connecticut (EUA).

O responsável por ter tirado a boneca do local foi o genro dos Warren, Tony Spera. Em live realizada nas redes sociais, na última semana, ele mostrou o processo de retirada da boneca de seu recipente para um novo.

No registro, Tony explica o motivo de ter tirado a boneca da caixa protetora. Segundo ele, Annabelle foi realocada em outra caixa para uma exibição de Halloween, em outubro, na qual curiosos poderão olhá-la de perto.

Para garantir que nenhum imprevisto acontecesse, Tony e um colega realizaram orações e molharam as mãos com água benta antes de tocar na boneca. A atitude deles, no entanto, gerou diversas críticas nas redes sociais.

O motivo do descontentamento é que a caixa que protegia Annabelle seria original, selada com orações do casal Warren. Além disso, Lorraine Warren pediu, antes de morrer, em 2019, para que a boneca nunca fosse retirada da caixa.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)