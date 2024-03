Ex-professora paga mensalidades de alunos de medicina com doação bilionária

Ruth Gottesman, ex-professora e atual presidente do conselho do Albert Einsten College of Medicine, doou US$ 1 bilhão (quase R$ 5 bilhões) à instituição, possibilitando ensino gratuito a todos os alunos. A doação ao instituto, localizado no Bronx, Nova York (Estados Unidos), é histórica, sendo uma das maiores registradas no país a uma organização de ensino. Ruth é conhecida por desenvolver ferramentas para rastreio de problemas de aprendizagem infantil, além de ser a responsável por lançar um programa de alfabetização para adultos.

Ruth tem 93 anos e é viúva. David “Sandy” Gottesman, seu marido, era um bilionário-investidor e morreu em 2022, aos 96 anos. Ele foi um dos primeiros acionistas da Berkshire Hathaway - multinacional norte-americana fundada em 1839 - e amigo de Warren Buffett. Juntos, Ruth e Sandy foram doadores da faculdade por muitos anos. A ex-professora conta que o valor da doação veio do marido.

Segundo o Albert Einsten College of Medicine, por meio do dinheiro, será possível tornar as carreiras na área da saúde mais acessíveis. A dívida nacional média de estudantes de medicina foi de US$ 200 mil (quase R$ 1 milhão) em 2023, conforme a Associação de Faculdades Médicas Americanas. O instituto recomenda que cada aluno reserve cerca de US$ 35 mil (por volta de R$ 173 mil) anualmente para custear moradia, livros e outros gastos, além da mensalidade de, aproximadamente, US$ 60 mil (em torno de R$ 297 mil). O curso tem duração de quatro anos.

“Essa doação revoluciona radicalmente nossa capacidade de continuar atraindo estudantes comprometidos com nossa missão, não apenas aqueles que podem pagar”, declarou o diretor, Dr. Yaron Tomer. O instituto afirmou que os alunos do quarto ano serão reembolsados pela mensalidade referente ao período da primavera e, a partir de agosto, todos estarão livres do pagamento.

Um dos destaques da doação de Ruth Gottesman, além da alta quantia, é o local da faculdade: um dos bairros mais pobres de Nova York.

