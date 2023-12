Herdeiro da Hermès quer adotar ex-jardineiro de 51 anos para deixar fortuna de R$56 bilhões

O que você faria se fosse um herdeiro bilionário de uma das maiores marcas de moda do mundo, sendo idoso, solteiro, sem filhos e com uma fortuna de R$ 56 bilhões? É o que acontece na vida de Nicolas Puech, principal acionista da marca Hermès e descendente da quinta geração do fundador, Thierry Herm’s. Nicolas deseja adotar um ex-funcionário de 51 anos para repassar a fortuna após sua morte.

VEJA MAIS

De acordo com o jornal El País, o magnata teria pedido ao advogado, em outubro de 2022, para organizar as finanças e a herança, em razão da idade avançada e consciência da inexistência de herdeiros. Puech solicitou, então, o pedido de adoção do ex-funcionário e "faz tudo", sem identidade revelada.

Segundo o Tribune de Genève, o jardineiro é de uma “modesta família marroquina” e tem uma esposa e dois filhos. Aos 80 anos, Puech não se casou e nem teve filhos, e, assim, acumula US$ 11,2 bilhões de dólares, equivalente a R$ 56 bilhões na cotação atual. O francês também está na 165° posição entre as pessoas mais ricas do mundo, conforme a Forbes.

Ainda segundo a publicação espanhola, a Hermès lucra anualmente cerca de R$ 61,3 bilhões e vale ao redor de R$ 1 trilhão na bolsa de valores. Apenas com as ações que detém da companhia, Puech tem o posto de um dos homens mais ricos da Suíça, onde vive em La Fouly- um município de apenas 66 habitantes.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)