Burj Khalifa, prédio mais alto do mundo, recebe projeção contra mudanças climáticas

O Burj Khalifa, prédio mais alto do mundo, recebeu uma projeção contra mudanças climáticas, na noite deste domingo (3), no horário local. Localizado em Dubai, nos Emirados Árabes, sede da 28ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 28), o empreendimento que representa um marco arquitetônico e um símbolo de poder, foi construído a partir do dinheiro da exploração de petróleo, um fator que contribui para as mudanças climáticas no mundo, combatidas pela COP.

A projeção trazia frases como:

For achieving global net zero targets

"Para alcançar metas globais de emissões líquidas zero"

Contributing for energy security

"Contribuindo para a segurança energética"

Ushering in a sustenable future

"Inaugurando um futuro sustentável"

O empreendimento tem 828 metros de altura e 163 andares. Ele começou a ser construído 2004, por decisão do governo de fortalecer a imagem do país em âmbito internacional e diversificar a economia local, até então totalmente baseada em Petróleo. O projeto custou cerca de 1,5 bilhão de dólares.

A torre foi denominada Burj Khalifa (ou “Torre Khalifa”, em tradução livre) em homenagem ao líder de Abu Dhabi e ex-presidente dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Khalifa ibn Zayed Al Nahyan.