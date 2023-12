Na COP 28, Governo do Pará apresenta sistema de mercado de carbono estadual a investidores mundiais

Em um encontro da Coalizão Leaf na 28ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 28, em Dubai, o governador Helder Barbalho apresentou os avanços na estruturação do mercado de carbono do Estado a investidores internacionais. O Pará trabalha, atualmente, na construção do sistema jurisdicional de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+).

O REDD+ é um instrumento, desenvolvido pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, para recompensar financeiramente países em desenvolvimento por seus resultados relacionados à recuperação e conservação de suas florestas. No Pará, a construção do sistema REDD+ é conduzida pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e conta com a participação de Povos Indígenas, Quilombolas e Comunidades Tradicionais.

“Nos fizemos a escolha mais difícil e vencemos! Vocês estão sentados à mesa com quem construiu esse caminho. Agora, chegou o momento de vocês apresentarem a tomada de decisão de que modelo vão aplicar no mercado de carbono de floresta. Vocês podem seguir no caminho que talvez seja mais barato e mais simples e não nos escolher, mas vocês podem escolher um modelo seguro e íntegro, para podermos, juntos, construir essa história. Temos consciência do que conseguimos caminhar com as nossas pernas. Agora, chegou o momento de virar a chave e trazer muitos para caminharem conosco na construção dessas soluções”, disse o governador.

“A reunião teve a função de apresentar, aos maiores compradores do mundo, o que o Pará está estruturando no seu sistema jurisdicional de REDD+. Ele permitirá gerar esses créditos de carbono em um ambiente íntegro, de qualidade, que escuta a sociedade civil e com integridade ambiental, portanto é um produto premium, que tem um valor agregado diferente das empresas globais”, explicou Raul Protázio, secretário adjunto de Recursos Hídricos e Clima da Semas. “O nosso sistema tem como diferencial uma forte participação social. Nesse sistema, a população não é só ouvida, mas constrói junto”, reforçou.

Mercado de carbono

Mercado de crédito de carbono é o nome dado ao sistema de compensações de emissão de gases do efeito estufa. Instituições que não atingem suas metas de redução de emissões podem comprar créditos de carbono daqueles que atingiram. Nesse sistema, quem emite menos emissões que o limite fica com créditos, que podem ser vendidos a quem extrapolou esses limites.

Coalizão

A Coalizão Leaf é uma parceria público-privada focada em deter o desmatamento tropical até 2030. A iniciativa reúne governos florestais, setor privado, doadores, comunidades e sociedade civil para enfrentar o desmatamento das florestas tropicais.