Na COP 28, mulheres paraenses participam de encontro sobre transição energética na Amazônia

Nesta segunda (4), um painel realizado na COP 28 (28ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas) vai debater os “Desafios e oportunidades na geração de energia na e para a Amazônia brasileira”, das 11h30 às 13h (horário local) desta segunda-feira, 4. O encontro, que reunirá indígenas, quilombolas e cientistas brasileiros, contará com a participação de duas paraenses.

A liderança indígena Auricélia Arapim, representante dos povos do Baixo Tapajós, e a doutora em Direito e professora da Universidade Federal do Pará (UFPA) Lise Tupiassu estarão no debate, que pretende discutir os caminhos para uma transição energética sustentável e de baixo impacto socioambiental.

Durante o evento, devem ser abordadas a necessidade de conectar comunidades amazônicas a sistemas de produção de energia, bem como as ameaças impostas por grandes projetos de geração de energia, como hidrelétricas, termelétricas e usinas eólicas. Populações tradicionais defendem que precisam ser ouvidas nesse contexto, para que sejam garantidos justiça climática e seu próprio futuro.

Além das paraenses, também participam da mesa o coordenador geral da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), Toya Manchineri; a presidenta da Federação dos Povos e Organizações Indígenas de Mato Grosso (FEPOIMT), Eliane Xunakalo; a coordenadora da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), Kátia Penha; o gerente de Projetos do Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA), Ricardo Baitelo; e o coordenador geral do Mapbiomas, Tasso Azevedo.

É possível acompanhar o painel neste link.