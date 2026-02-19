Ex-príncipe Andrew é liberado após 11 horas preso
O irmão do rei Charles III foi detido por volta das 8h (horário do Reino Unido) por suspeita de má conduta no exercício de cargo público. As investigações são relacionadas ao Caso Epstein
O ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor, irmão do rei Charles III, foi solto após 11 horas detido, nessa quinta-feira (19). O membro da família real britânica estava preso, desde às 8h (horário local), por suspeita de má conduta no exercício de cargo público, em meio a investigações ligadas ao Caso Epstein. Segundo a imprensa do Reino Unido, Andrew deixou a delegacia de polícia de Aylsham no período da tarde.
As autoridades apuram se o ex-príncipe concedeu informações secretas do governo britânico a Jeffrey Epstein, magnata acusado de liderar um esquema de abuso e exploração sexual de mulheres e menores de idade. Enquanto Andrew esteve sob custódia policial, a casa onde vive, localizada na propriedade de Sandringham, foi revistada.
No começo de fevereiro, a Polícia do Vale do Tâmisa anunciou uma investigação sobre o repasse dos documentos confidenciais a Epstein. As suspeitas sobre o ex-príncipe surgiram após a divulgação de arquivos do caso pelo governo dos Estados Unidos (EUA). Nas documentações, Andrew é mencionado em textos e aparece em imagens anexadas.
Desde outubro de 2025, o irmão do rei Charles III não possui mais títulos reais. O monarca destituiu Andrew após as revelações sobre o Caso Epstein. Além disso, o ex-príncipe também deixou a residência oficial em Windsor.
