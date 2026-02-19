Ex-príncipe Andrew é liberado após 11 horas preso

O ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor, irmão do rei Charles III, foi solto após 11 horas detido, nessa quinta-feira (19). O membro da família real britânica estava preso, desde às 8h (horário local), por suspeita de má conduta no exercício de cargo público, em meio a investigações ligadas ao Caso Epstein. Segundo a imprensa do Reino Unido, Andrew deixou a delegacia de polícia de Aylsham no período da tarde.

VEJA MAIS

As autoridades apuram se o ex-príncipe concedeu informações secretas do governo britânico a Jeffrey Epstein, magnata acusado de liderar um esquema de abuso e exploração sexual de mulheres e menores de idade. Enquanto Andrew esteve sob custódia policial, a casa onde vive, localizada na propriedade de Sandringham, foi revistada.

No começo de fevereiro, a Polícia do Vale do Tâmisa anunciou uma investigação sobre o repasse dos documentos confidenciais a Epstein. As suspeitas sobre o ex-príncipe surgiram após a divulgação de arquivos do caso pelo governo dos Estados Unidos (EUA). Nas documentações, Andrew é mencionado em textos e aparece em imagens anexadas.

Desde outubro de 2025, o irmão do rei Charles III não possui mais títulos reais. O monarca destituiu Andrew após as revelações sobre o Caso Epstein. Além disso, o ex-príncipe também deixou a residência oficial em Windsor.