EUA acusam China de ter realizado teste nuclear em 2020; governo chinês nega

A China rejeitou as acusações e declarou que Washington estaria deturpando os fatos

Estadão Conteúdo
fonte

Bandeiras da China e dos Estados Unidos, em Arlington (REUTERS/Yuri Gripas)

Os Estados Unidos afirmaram que a China teria conduzido um teste nuclear em 2020. A informação é da agência RFI. Segundo o governo americano, foi identificado um sinal sísmico nas proximidades do sítio de Lop Nur, no oeste chinês, que indicaria a ocorrência de uma explosão nuclear de baixa intensidade.

Autoridades americanas ouvidas pela agência sustentam que o registro aponta para um teste intencional e realizado de forma discreta, com o objetivo de contornar sistemas internacionais de monitoramento. Para elas, o sinal não apresenta características compatíveis com terremoto ou atividade de mineração.

A China rejeitou as acusações e declarou que Washington estaria deturpando os fatos para sustentar sua própria estratégia nuclear, informou a RFI.

Especialistas citados pela agência ponderam que os dados disponíveis são insuficientes para comprovar a realização de um teste, já que os sinais detectados seriam fracos e carecem de evidências técnicas conclusivas.

A acusação ocorre após o último pacto de armas nucleares remanescente entre a Rússia e os Estados Unidos expirar no início de fevereiro, removendo, pela primeira vez em mais de meio século, quaisquer limites para os dois maiores arsenais atômicos do planeta.

O acordo previa limites às ogivas nucleares de longo alcance desenvolvidas pelos dois. Para especialistas, o fim do pacto pode abrir caminho para o que muitos temem ser uma corrida armamentista nuclear desenfreada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/CHINA/ACUSAÇÃO/TESTE NUCLEAR
Mundo
