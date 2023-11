Eleição na Argentina: veja os resultados da votação dos argentinos em outros países

A eleição presidencial na Argentina é assunto em todo o mundo e culminou na vitória de Javier Milei contra Sergio Massa. Em outros países, a preferência dos eleitores argentinos que votam em solo estrangeiro foi divulgada antes do resultado em território argentino.

Na França, Sergio Massa, do partido Unión Por La Patria, obteve mais votos, com 56% do total de votantes. Enquanto na Espanha, Javier Milei, da legenda La Libertad Avanza, foi o vencedor, com 69% dos votos.

Milei também venceu na Itália, onde votaram 542 argentinos. Do número total, Milei teve a preferência de 58%. Massa, por sua vez, recebeu 39% dos votos.

Na Alemanha, Milei recebeu 154 votos, contra 81 de Massa. O candidato conservador também venceu na Áustria, com 137 votos, enquanto seu adversário recebeu 81.

Além da França, Sérgio Massa venceu também na Suécia. Foram 128 votos, contra 84 recebidos por Milei.