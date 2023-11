Eleições na Argentina: Javier Milei é o novo presidente do país; Massa reconhece derrota

O economista ultraliberal Javier Milei (La Libertad Avanza) foi eleito neste domingo (19) o novo presidente da Argentina. Ele, que faz oposição ao atual governo, disputava contra Sergio Massa (Unión Por La Patria), ministro da Economia, que reconheceu a derrota e cumprimentou seu oponente. Milei chega ao poder com discurso radical antipolítica e pautas ultraliberais. Ele prometeu na campanha dolarizar a economia e fechar o Banco Central. Mais de 90% das urnas já foram apuradas. Milei venceu com 55,95% dos votos contra 44% para Massa.

O processo de apuração final dos votos na Argentina só começará a ser feito pela Justiça Nacional Eleitoral 48h após o fim das eleições, cuja votação foi encerrada às 18h. E os resultados provisórios serão divulgados às 21h deste domingo. Na apuração provisória, são contados os papéis dos procuradores dos partidos e dos presidentes de mesa dos centros de votação.

Segundo o jornal argentino Clarín, os votos no exterior já foram computados. Na França, Sergio Massa (Unión Por La Patria) obteve mais votos. Na Espanha, Javier Milei (La Libertad Avanza).

A votação de argentinos no exterior não é obrigatória. Segundo a Câmara Nacional Eleitoral do país, 368.034 argentinos que vivem no exterior estavam aptos a votar. O Brasil é o terceiro país com o maior número de eleitores argentinos no exterior (20.530). Estados Unidos (90.382) e Espanha (85.388) estão em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Ao todo, 76% dos argentinos votaram neste segundo turno. No primeiro turno, 77,6% dos eleitores foram às urnas.



Veja como foi a votação no exterior:



- Na Espanha, Javier Milei (Liberdade Avança) teve 7.765 votos (69%). Já Sergio Massa (União Pela Pátria) levou 3.451 votos (31%). Cerca de 11.306 eleitores votaram.



- O candidato ultraliberal também venceu na Itália, onde 542 argentinos votaram. Milei recebeu 58% dos votos, enquanto Massa teve 39%.

- Na Alemanha, Milei recebeu 154 votos, contra 81 de Massa. O candidato também venceu na Áustria, com 137 votos, enquanto seu oponente recebeu 81.



- Na França, Massa venceu com 56% dos votos. Milei teve 38,7%, enquanto 4,4% foram votos em branco e 1% foram nulos.



- O peronista também levou na Suécia. Foram 128 votos, contra 84 recebidos por Milei.