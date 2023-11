Eleições na Argentina: Urnas são abertas para votação no 2º turno

A partir das 8 horas (horário de Brasília), os cidadãos argentinos começaram a votar em uma das eleições mais acirradas da história da Argentina. Os candidatos à presidência do país são Sergio Massa, governista do partido Unión por la Patria, e o ultraliberal Javier Milei, do partido La Libertad Avanza. Os eleitores terão, no total, 10 horas para se dirigirem às suas seções e realizarem a votação. Ou seja, das 8 às 18 horas.

Os 35,8 milhões de argentinos aptos a votar têm duas opções de projetos completamente distintos para o país, e com um panorama de pesquisas bastante equilibrado.

No segundo turno, os argentinos escolherão somente um dos dois presidenciáveis; afinal, o primeiro turno, do dia 22 de outubro, elegeu deputados, senadores, governadores de províncias e representantes no Mercosul. Na primeira votação, Massa liderou com 36% dos votos, ante 30% de Milei. No entanto, o segundo colocado agora tem o apoio da macrista Patricia Bullrich, que ficou em terceiro.

Apesar de a legislação eleitoral local não permitir a divulgação de pesquisas na semana do pleito, a pesquisa da AtlasIntel, divulgada no dia 10 de novembro, coloca Milei à frente, com 52,1% das intenções de voto, contra 47,9% de Massa. a margem de erro é de 2,2%, deixando os candidatos em empate técnico. A disputa deve ser definida de acordo com os votos de “indecisos” que, segundo as pesquisas, estão em um percentual que oscila entre 5 e 18% - e em algumas pesquisas, chegando a mais de 30%

O sistema de votação argentino é dividido em 104.577 seções eleitorais. Lá, os eleitores precisam destacar uma cédula com o nome e foto do seu candidato, denominada “boleta”, e a inserir em um envelope para, então, colocar na urna.

As urnas serão fechadas às 18 horas e os resultados das pesquisas de boca de urna só podem ser divulgados às 21 horas. Não há a opção de urnas eletrônicas. Por conta dessa condição, o resultado oficial deve sair somente na segunda-feira, 20.