Disney planeja demitir 7 mil funcionários para reduzir custos

A Walt Disney Co. anunciou nesta quarta-feira (8) um plano de reestruturação que prevê a demissão de 7 mil funcionários como parte de um esforço para economizar US$ 5,5 bilhões em custos e tornar seu negócio de streaming lucrativo. Se a medida for concretizada, vai impactar em 3,6% da força de trabalho global da empresa. As informações são da CNN e do portal Olhar Digital.

“Embora isso seja necessário para enfrentar os desafios que enfrentamos hoje, não tomo essa decisão levianamente”, declarou o CEO recentemente reintegrado, Bob Iger. Segundo ele, também estão sendo tomadas medidas para recompensar os acionistas. A empresa havia suspendido o pagamento de dividendos durante a pandemia, mas a ideia é que isso volte. “Nossas iniciativas de redução de custos tornarão isso possível. E, embora inicialmente seja um dividendo modesto, esperamos aumentá-lo ao longo do tempo”, afirmou Iger.

Queda de assinantes

De acordo com a empresa, um fator decisivo para os desligamentos foi a queda no ritmo de crescimento do streaming Disney Plus, que registrou somente 200 mil novos assinantes entre os Estados Unidos e Canadá, totalizando 46,6 milhões de usuários.

Por outro lado, a Disney conseguiu reduzir as perdas do período de três meses anterior. A empresa cortou as despesas de marketing para streaming e também ajustou os planos de preços em um esforço para atrair assinantes mais lucrativos.

