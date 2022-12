Jovem viraliza ao ser notificada por usar roupa 'inadequada' na Disney; vídeo

Uma jovem de 20 anos, identificada como Jordyn Graime, recebeu uma notificação inusitada sobre o uso de roupas "inadequadas" enquanto passeava pelos parques da Disney. A visitante denunciou o "chamado" dado pela administração do local no seu perfil no Tik Tok, e mostrou o look escolhido para conhecer as atrações.

No vídeo, que recebeu mais de 4 milhões de visualizações, Jordyn exibiu a sinalização que recebeu ao andar vestindo uma blusa azul que deixava as costas à mostra. "Acho que a Disney não gosta de costas", escreveu ela na legenda, veja:

Apesar do registro viralizar só no início de dezembro, ele foi publicado pela jovem em julho do ano passado, e abriu um debate sobre as políticas do parque. "Eles dizem que isso é inapropriado para as crianças. Não? Elas não ligam. Elas só querem ir nos brinquedos e falar com os personagens", afirmou uma seguidora. "Como uma mulher casada e mãe de três filhos, não vejo problema nenhum com essa blusa", destacou outra.

No entanto, nem todos concordaram e passaram a defender a política da empresa, que alega que "se reserva ao direito de negar a entrada ou de retirar do parque qualquer pessoa que esteja vestindo trajes que a empresa considere inapropriados ou que possam afetar a experiência de outros visitantes''.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)